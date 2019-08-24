環團質疑盧秀燕治空汙無成效 網友要求在谷關裝抽風機送市區

2019-08-24 17:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中連日空品不佳，環運人士江慶洲也接連幾天在臉書貼文，質疑盧秀燕市長的選舉政見何時能落實？網友大酸「谷關空氣拿出來壓壓驚」、「在谷關裝抽風機往市區送有沒有搞頭」。市府環保局回應，已啟動應變措施減緩空汙。

台中原鄉文化協會總幹事江慶洲在臉書說，「令人不舒服的空氣品質、口號式的空汙治理」、「先公後私、先大後小，台中市自己轄管的有很大條的啊！要優先改善嗎？還是繼續毒市民」。他強調，現在空汙是「自產自消自吸」，源頭減汙才是根本，真實面對才能真正改善。

江慶洲也分享台中市空汙重大議題，包括遭議員踢爆的大里區大元里一處醫療廢棄物焚化爐製造空汙危害健康，該議員也批評盧團隊強力查緝中火卻放過私人焚化爐。盧秀燕市長競選時強調「市長換人、空氣換新」，目前市長已換人，空氣並未換新。

江慶洲貼文被分享至PTT，不少網友表示，「自己愛嗆又做不到被酸剛好而已」、「既然主打上台空氣就換換新，自然不要怪人高標準檢視」、「又要找中火當代罪羔羊囉」、「有差嗎？kmt執政空氣都自動甘甘」。更有人大酸「台中市民一堆智力不及格盧才會當選」、「在谷關裝抽風機往市區送有沒有搞頭」。

環保局說，全台西半部22日至24日，受颱風外圍環流影響，空氣品質偏差，市府已啟動應變措施，督促17家大型工廠配合減排；此外，中火1號機組22日晚配合降載550MW，加上4號機組歲修未發電，共降載1100MW，將持續監督，減緩空汙情形。

環保局強調，依據環保署預報，受颱風外圍環流影響，中部地區汙染物易累積，加上午後光化作用，臭氧偏高，提醒民眾注意空品狀況，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少戶外劇烈活動；預計25日颱風遠離後帶降雨，台中空品將轉好。

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