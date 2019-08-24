國台圖與新北市圖合作回顧9年國教史 重現百年文物與珍貴影像

2019-08-24 15:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕「起立！立正！敬禮！老師好」還記得這句口令聲嗎？1968年台灣實施9年國民義務教育，過去的「國民學校」、「初等中學」隨之改名為「國民小學」、「國民中學」，國立台灣圖書館與新北市立圖書館首度合作，於國立台灣圖書館舉辦「弦歌不輟─新北市教育影像及文物特展」。

國台圖前身為台灣總督府圖書館，典藏二次大戰以前台灣重要舊籍；新北市圖則為全國人口最多的直轄市公共圖書館，近年積極發展地方文獻學，蒐藏許多早期新聞照片，其中包含不少與初等教育有關影像，尤其是新北市各小學早期的校門、校景，有些學校今日早已廢校，甚至是隨著翡翠水庫的開發，校園已經沉入水庫中的「碧山國小」校景照片，也在特展展出。

特展也向新北市擁有百年以上校史的小學借展珍貴文物，例如前身為「尖山公學校」的鶯歌國小，出借該校珍藏的戰前運動會優勝旗，前身為「三角湧公學校」的三峽國小也提供早期油印考卷用的謄寫板，前身為「板橋公學校」的板橋國小借展早期教學用的老算盤，其他如畢業紀念冊、教職員名錄、學生制服制帽、各種實驗器材等教育文物，都是現今四、五年級民眾共同的校園生活記憶。

特展共分4樓「雙和藝廊」及6樓「台灣學研究中心」兩展區，前者展出各新北市早期珍貴的教育影像及文物，展期即日至9月15日；後者主要以國台圖所藏台灣總督府圖書館舊籍為主，展期為即日起至明年元月12日，事前預約可安排導覽。

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