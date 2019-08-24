新北EOC監控白鹿海邊勸離408人 烏來、三峽防豪雨侵襲

2019-08-24 14:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕輕度颱風白鹿陸上警戒來勢洶洶，新北市雖未劃為警戒區，仍颳起強風，民眾外出舉步維艱，新北市災害應變中心（EOC）昨晚起進駐，全程掌握颱風最新動態加強守視，由於新北市氣象協力團隊天氣風險公司預判，白鹿颱風將為新北市東南側，烏來、三峽等山區帶來100㎜至200㎜總雨量，應變中心與各區公所加強警戒，消防、警方與海巡共勸導408釣客及民眾，也宣導山區遊客注意安全，避免於室外活動發生危險。

新北市氣象協力團隊（天氣風險公司）預判分析白鹿颱風預估將為新北市東南側山區烏來、新店、三峽、坪林、石碇、雙溪等地帶來總雨量100㎜至200㎜，預估將影響道25日清晨，大台北地區也會發生7至9級較強陣風機會，新北市長侯友宜到應變中心了解颱風動態，指示加強防災。

由於2015年蘇迪勒颱風重創烏來、三峽，造成山區道路受阻淪為孤島，三峽有木民眾還集資200多萬自行搶通便道，山區居民這次面對白鹿颱風如臨大敵，紛紛加強整備、防颱，減少創傷程度。

新北市政府也啟動警察、消防及區公所，會同海巡單位，針對海邊釣魚及觀浪民眾進行勸離，截至昨日執行至今，總計動員62車、116人次，勸導釣客及民眾共408名，同時亦宣導山區遊客注意安全，避免於室外活動發生危險。

侯友宜提醒市民，受到颱風外圍環流影響，千萬不可掉以輕心，請民眾應避免前往沿岸觀浪及海邊活動，隨時注意颱風動態。 更提醒市民，颱風期間不要碰觸掉落之電纜線，以免發生危險。新北市政府各級防救災人員將持續監控颱風動態，加強所有防救災工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法