中高齡幸福職場特展 看見過去與未來

2019-08-24 15:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市就業服務處即日起於中高齡者職場續航中心舉行為期1個月的「中高齡的幸福職場進行式」特色展暨主題工作坊，勞工局長陳瑞嘉今（24）日出席開幕典禮，他表示，藉由這次主題展，希望呈現中高齡者不同時間的議題，在明顯高齡的趨勢下，營造幸福職場，展期將至9月27日止。

陳瑞嘉指出，特展以時間來呈現議題導向，分別是「過去－穿越時空遇見您」，回顧中高齡勞動議題發展歷程，並從手作體驗中傳承職人技藝；「現在－幸福職場伴您左右」以攝影展及企業專區，展示新北市中高齡職場活力，並因應其工作與生活需求，安排職涯及長照等系列工作坊；最後「未來－未來熟齡新視界」則以實體書展、真人圖書館及世代工作坊，共同思辨高齡趨勢下，幸福職場新可能。

新北市政府為提供在職中高齡勞工輔導資源及諮詢服務，去年5月在板橋成立全台第一間「中高齡者職場續航中心」（萬板路141號），希望結合轄區就業服務資源，協助企業建置友善職場。「中高齡的幸福職場進行式」特色展暨主題工作坊規劃常態攝影及圖書展覽，「利達精密科技有限公司」、「康聯生醫科技股份有限公司」兩家企業代表也分享高齡員工對職場的貢獻。

利達精密總經理鍾明達說，高齡工作者的穩定性，有助解決公司遇到的傳統產業人力短缺問題；而康聯生醫總監楊哲綸強調，企業不只照顧員工，也要照顧員工家庭才能讓員工續留職場。

中高齡者職場續航中心 提供高齡者相關的主題閱讀區閱讀高齡者相關書籍的民眾。（記者何玉華攝）

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