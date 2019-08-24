2歲半女童阿Mon台語影片又來了！這回介紹竹市動物園河馬

2019-08-24 14:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市2歲半女童MonMon用稚嫩台語介紹竹市公園景點的影片在網路爆紅，而阿Mon最新的動物園體驗影片也在今天上線，同樣由Mon爸操刀拍攝，除讓大家看到改造後的部分新竹市立動物園區，還看到河馬樂樂的新厝及未來長臂猿和猴子要住的猴島，可愛俏皮的阿Mon因生肖屬猴，是標準的猴囡仔，想聽阿Mon用台語介紹動物園嗎？快上線看。

最近在網路Youtube爆紅的MonMon在爸爸拍攝的影片中，用Mon式的童言台語介紹她喜歡去的公園，因稚嫩童音搭配影片，引起許多人關注，而阿Mon的童言童語新影片又來了，這次阿Mon在媽媽用力搶票下，終於有機會成為新竹市立動物園夏日搶先遊「河馬樂樂入新厝」的教育導覽體驗員，同樣由Mon爸操刀拍攝，包括進入有超過80年歷史的大象門，然後看到河馬樂樂，但到底阿Mon有沒有看到河馬樂樂？影片也透露有趣的結果。

此外，阿Mon還跑去以前大象綾子住的家看影片，更搶先到以後長臂猿及猴子要住的家，扮起猴樣拍照，而生肖屬猴的阿Mon也樂得當猴囡仔，這些體驗透過阿Mon的童言台語，變得生動有趣，影片中更透露，原來阿Mon在此次體驗中最怕的竟然是摸大便。

最後阿Mon還請動物園園長楊家民介紹年底即將重新開幕的動物園，也跟大家預告會再回來動物園。

拍攝影片的Mon爸說，18日阿Mon在參觀過動物園後就一直想再去，而改造後的動物園，人行動線變得安全自在，雖然動物種類可能變少，卻變得精緻，且能深入了解動物園，感覺動物園變成大公園般，逛起來很有感，很期待年底動物園重新開園。

利用上班之餘拍女兒MonMon成長紀錄的Mon爸說，他只是一般的上班族，就是想隨著阿Mon的成長，拍攝成長紀錄影片，跟女兒講台語的原因也是希望女兒不要忘記母語，更想保留女兒稚嫩的童音，最重要的是，他覺得竹市這幾年改變很多，建設變多了，城市也變美了，公園及設施都變得友善，他想透過女兒阿Mon的成長影片，也紀錄竹市的改變。

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