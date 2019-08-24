台南山區預先撤離8戶16人 警方防範監看不讓民眾涉險

2019-08-24 13:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南市災害應變中心今早9點一級開設，台南市警局和16個分局同步成立災害應變中心，市警局長周幼偉並以視訊和分局、直屬大隊連繫掌握颱風期間的災變維安。截至中午，玉井、新化分局配合南化、左鎮區公所預先撤離南化關山里6戶13人、左鎮岡林里2戶3人依親。

周幼偉上任南市市警局局長後，第一次碰上颱風應變中心，特別要求集結全市員警要注重掌握轄區災情狀況、備妥機動車輛，預先防範。

周幼偉說，813雨災時，歸仁、永康分局轄區積淹水最嚴重，一定要注意，而山區玉井、新化、白河、麻豆分局須配合公所預先撤離的保全戶就該協助撤離。

周幼偉說，全市員警要全面監看地下道、道路和橋樑，不准民眾誤闖涉險，保障市民生命安全，特別是市區長榮、小東、東寧、四維、大同、府連、華南等7座地下道和國道仁德太子涵洞，與道路、橋樑如有積水危及安全，分局派員務必先封路封橋。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法