陽醫國際研討會登場 探討新藥治療乳癌復發

2019-08-24 13:52

〔記者游明金／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院第11屆國際研討會今天舉行，今年以「新藥對於乳癌復發治療的影響」為主題，透過國際和台灣學者們的交流合作，帶入醫學新知，激盪創新思維，帶給宜蘭縣更優質的醫療環境。

台灣乳癌發生率快速攀升，粗發生率達每10萬女性人口有107人罹病。宜蘭縣雖為農業縣，近年來乳癌的發生率達10萬女性人口有106人罹病，幾乎與台灣齊平。

陽醫表示，這固然歸功於國民健康署的乳癌篩檢防治計畫，更重要的是加強衛教宣傳大大提高了民眾警覺性。

衛生福利部公布台灣乳癌5年存活率高達87%，已可媲美歐美的水準，但還是有約15% 的病患在首次治療完成後癌症又復發，而需要再治療。

陽醫指出，近20年來許多新藥陸續上市，對於乳癌復發病患又增添許多武器，臨床試驗也都證實這些武器的療效，但這些武器若非在健保給付範圍內，則價錢都非常昂貴，一般病患很難負擔，特別是在區域級醫院又是農業地區的病患，經濟多屬弱勢，面對這樣的狀況真的是很沉重。

陽明大學附設醫院一直不斷努力，今年研討會以「乳癌復發後藥物治療的最新發展」為主軸，從「乳癌術後復發的治療及現況」、「復發後各國治療上實際的差異」多方面向深入探討，期更改善宜蘭地區乳癌復發病患的治療成效。

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