為帶孩子實驗「拋家棄子」宜蘭國中老師吳宛如獲蘭馨首獎

2019-08-24 14:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣教師職業工會辦理108年度蘭馨教師獎推薦遴選活動，今舉行頒獎典禮，由宜蘭國中的理化老師吳宛如獲得首獎，將代表宜縣參加全國教師工會總聯合會舉辦的SUPER教師獎遴選；宜蘭國中校長連志峰形容，吳宛如為了帶孩子做實驗，犧牲假日時間，根本「拋家棄子」，獲獎實至名歸；吳宛如說，獲得首獎要感謝家人與學校的支持。

蘭馨教師獎推薦遴選活動今年已邁入第20年，由吳宛如獲得首獎，凱旋國中老師簡筠潔、士敏國小老師林建智獲得優選。

40歲的吳宛如台師大化學系碩士班畢業，14年前順利考上教職，到壯圍國中服務，約2年前，介聘到宜蘭國中服務，離開壯圍國中之前，她就曾參與評選，但只獲得優選，今年她改變教學模式捲土重來，再度參與評選，終於如願獲得首獎。

教師工會認為吳宛如獲得首獎的理由，主要為她的教學充滿熱忱與活力，也不忘將科學教育向下扎根，主動帶領學生到鄰近國小推廣自然教育，將教學理念推廣給國小教師，更犧牲假日休息的時間，指導學生實驗與科學研究，更帶領學生參與發明展，得到不少專利。

連志峰更形容，吳宛如犧牲假日展現對教學的熱忱，根本就是「拋家棄子」，這樣的投入，何止獲得蘭馨獎，應該也有機會得到師鐸獎。

吳宛如的老公、消防局民力運用及訓練科員陳俊華說，老婆真的為了教育做了很大的犧牲，但其實還是有兼顧家庭，沒有真的「拋家棄子」，但看她完全沒有寒暑假，身為她的老公其實很不捨，人家說盡力盡力，但是也要量力，很高興她的努力，能夠獲得這麼多的肯定。

吳宛如說，能夠獲得首獎，最大的原因是近2年她致力於將科學教育向下扎根的工作，走出學校，向更多老師分享自身的教學理念，並到偏鄉學校辦理科學營隊。

吳宛如指出，舉例來說，108年課綱希望科學教育能加入科學探究的課程，因為她4年前就加入彰師大的探究團隊，這方面是她的專長，所以才有勇氣跟更多老師分享，很開心學校給予她的支持，讓她有機會做這麼多有意義的事情。

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