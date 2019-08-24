當心！台南本土登革熱增至20例 家族群聚感染

2019-08-24 12:42

〔記者王俊忠／台南報導〕颱風「白鹿」來襲，登革熱病媒蚊也持續搞破壞，台南市於8月23日晚間新增1例本土登革熱病例（2次採血檢驗確診），截至今天南市確診本土登革熱累計20例；境外移入登革熱29例。市府防疫中心指出，台南地區受颱風影響，有大雨情形，請民眾於降雨過後儘速清除積水容器（點），避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。

南市防疫中心聯絡人林美良指出，第20例本土登革熱是30多歲男性，住在東區大同里，8月10日出現肌肉關節痠痛及發燒症狀，曾2度到診所就醫，流感快篩為陰性，8月13日發現左腿有紅疹紫斑情形，且案姊居住在高雄市，當時也因登革熱快篩陽性到醫院住院。

男病例主動到東區衛生所檢驗登革熱快篩為陽性，住院治療，於同日夜間衛生局檢驗中心報告為NS1+、IgM+、IgG-、PCR-，判定需做2次採血檢驗，此病例後於8月23日夜間2次採血檢驗確診，研判是家庭群聚感染，其他同住3名家庭成員登革熱快篩都是陰性、無症狀，8月10日已針對個案居住地噴藥防治及戶內外孳生源清除等防治作業；另病例工作地及附近人潮密集處也已完成防疫措施。

受白鹿颱風影響，林美良表示，台南地區持續會有大雨或豪雨發生，市府防疫中心再籲請民眾把握下雨後1週防疫時效，落實「巡、倒、清、刷」4步驟、防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師有關自己活動史；醫療院所如遇疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報，以利衛生單位採取防治工作。相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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