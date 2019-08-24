花蓮中橫山區暴雨 華祿溪橋路段嚴重坍方

2019-08-24 12:28

［記者王峻祺／花蓮報導］白鹿颱風襲台，氣象局預估台8線中橫公路山區總雨量24小時恐達400豪米，目前山區暴雨不斷，公路總局中午12時起已封閉太魯閣至大禹嶺全線、禁止人車通行，148.5公里處華祿溪橋路段稍早也發生嚴重坍方，土石夾雜枯木泥漿不斷溢出路面。

新城警分局合歡派出所長林福長說，台8線沿線地區雨勢不斷，路段陸續出現零星落石，目前已配合公路總局，在中橫西端116.5公里關原段至東端186.5公里太魯閣口等2處關閉鐵柵門。

太魯閣國家公園也全面禁止進入生態保護區及其他管制區，截至昨日申請入園54隊205人，經勸阻未上山33隊125人，已下山21隊80人。

由於花蓮以南將籠罩在颱風白鹿的暴風半徑內，台23線台東段轄今也實施預警性封路，玉里段配合在7k到16k、小天祥至縣界處同步封閉。花蓮富里鄉今至中午前，累積雨量超過200毫米，富里鄉鄰近富南社區的鱉溪水位迅速上升，臨海豐濱鄉也撤離20名居民。

據中央氣象局統計，截至上午11時許，全台累積雨量前5名，包括花蓮南區富里鄉、玉里鎮，第九河川局加派人力進駐富里、玉里、瑞穗及豐濱鄉鎮，並派駐一台12英吋大型抽水機在玉里待命，提供資訊供縣府評估預防性撤離依據。

花蓮縣政府指出，目前除豐濱鄉公所撤離20名住戶並安置在豐濱國中外，秀林鄉、光復鄉、豐濱鄉、壽豐鄉、吉安鄉等，也總計有89條土石流潛勢溪流發布黃色警戒，目前這5鄉鎮應變中心已進行宣導式預防性撤離。

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