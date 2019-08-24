白鹿颱風來襲 高市今停收垃圾

2019-08-24 12:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕依據中央氣象局預報，高雄24日下午因白鹿颱風來襲風勢及雨勢均會增強，為了維護民眾及清潔隊員安全，避免風雨中作業危險，環保局宣布今日下午及夜間停止垃圾收運，延至明天25日（星期日）按原收運時間及地點執行垃圾清運工作，請市民朋友體諒配合。

環保局表示，明（25）天晚上環保局各區清潔隊加班，依原定週六的班表定時定點收運家戶垃圾，並自明天白天起就機動派員收運垃圾、清理災後環境，明天星期天民眾一起清理家園，做好災後復員工作，週一起大家恢復正常生活。

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