白鹿影響東部、南部今最顯著 216條土石流黃色警戒

2019-08-24 11:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕國家災防中心今早發出預警，台灣東部、南部今天受白鹿颱風影響最顯著，花蓮、台東、屏東和高雄需嚴防淹水與坡地災情，農委會今早也已發布216條土石流黃色警戒。

國家災害防救科技中心今天早上發布消息，今天是輕度颱風白鹿影響台灣東部和南部最顯著的期間，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風為每秒38公尺，以每小時25公里速度，朝西北方向前進，7級風半徑為150公里，10級風半徑則為10公里。

花蓮、台東、屏東和高雄受到白鹿颱風影響，易淹水區和沿海低窪區，需要嚴防強降雨所導致的淹水災情，花蓮縣包含花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉和富里鄉；台東縣包含台東市和太麻里鄉；屏東縣包含車城鄉、恆春鎮、東港鎮等地；高雄市的林園區、岡山區、永安區和彌陀區都要嚴加防範。

坡地易至災區則包含宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣和高雄市山區；易致災道路則包含台7線、台7甲線、台8線、台9線、台11甲線、台20線、台23線、台24線、台27線和台29線等10條道路都要加以注意。

農委會水土保持局今早則發布216條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉、南澳鄉；台東縣延平鄉、金峰鄉、達仁鄉、大武鄉、太麻里鄉、長濱鄉；花蓮縣秀林鄉、光復鄉、豐濱鄉、壽豐鄉、吉安鄉等地；屏東縣霧台鄉、滿州鄉等等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法