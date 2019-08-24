竹北五叉路口改善及西濱兩景觀工程 合計5.25億墊付案擱置

2019-08-24 08:52

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市「鳳山溪及牛埔溪水月意象整體環境景觀營造計畫」及「竹北市環北路與中山路路口道路改善工程」，6月獲中央核定工程款，總經費5.25億餘元，代表會召開臨時會審議市長何淦銘所提墊付案，因多名市民代表認為提案過於倉促，決議擱置，請公所提出詳細說明後再審。

何淦銘喪事請假中，竹北市公所主秘張錦河表示，公所在提報相關計畫過程，疏忽未與代表充分溝通，讓代表了解細節和進度；對於上述兩案遭擱置，公所將儘快與廠商檢討修正後提出詳細內容，再與代表溝通並爭取支持。

針對鳳山溪水月意象景觀橋新建工程及牛埔溪水月意象整體景觀工程，代表蔡蕥鍹認為水月意象不夠具體，建議意象美學設計應具代表性；陳冠宇質疑缺乏溝通而反對；郭憲棠說，西濱遊憩區歷年市長規劃多年，好不容易爭取到中央補助，應該要做；曾金清和林維洲也支持西區需要建設發展。

張錦河表示，2017年提案爭取前瞻基礎建設計畫，其中上述兩子計畫的規劃設計已通過經濟部審查，並核定總工程費2億8842萬元（含地方自籌款6000多萬），未來視實際執行進度滾動檢討，因此公所爭取年底前完成工程發包，否則補助恐遭取消。

至於竹北市環北路與中山路路口道路改善工程，代表何宜芯不滿7月3日地方說明會公所僅提供一張A4紙說明，並質疑公所提供營建署的會議紀錄未納入反對聲音；而計畫從原本地下道變成高架橋，決定草率。林維洲和郭憲棠支持交通要道應儘快改善，但版本不一，公所應統一說明。

代表會主席林啟賢、代表林碩彥等人說，何市長積極向中央爭取經費值得肯定，但並非經費爭取不易，代表會就要照單全收。公所提案把規劃設計與工程經費綁在一起，欲包裏式闖關，僅憑一張紙就要代表背書，通過數億元的預算，令代表難以盡到監督責任，又無法對民眾交代。

工務課長王志文表示，上述工程獲內政部核定2億3700萬元（含地方自籌款近5000萬），經費僅工程和用地兩種科目，並無規劃費，因此案無用地需求，公所只能從工程費支付規劃費，並非刻意綁在一起。

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