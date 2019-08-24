08/24 各報重點新聞一覽

2019-08-24 07:49

自由時報

軍公教年改合憲

備受關注的軍公教年金改革釋憲案，大法官昨作出第七八一號（軍）、七八二號（公）、七八三號（教）解釋，宣告多數條文「合憲」，僅對「退休軍公教轉任私校禁領退休俸」及「『得』動態調整所得替代率」做出違憲解釋。綜觀來看，年改條例應修正幅度極小，影響有限。

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白鹿挾雨彈 直撲南台灣

輕颱白鹿朝台灣東部及南部狂奔而來，中央氣象局預估，今天上午暴風圈將觸陸，中午到下午之間，颱風中心可能從東南部台東、恆春登陸或是南部近海通過，彰化以南、南投、花東都為警戒區域，一整天雨勢劇烈，提醒民眾注意。

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私菸案 起訴特勤、華航等13人

台北地檢署昨於國安特勤私菸案爆發卅三天後，偵結起訴第一波被告，認定承辦團購被羈押禁見的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉，及華航空品業務最高督辦人前副總邱彰信等十三人，分別涉及貪污治罪條例的以公用運輸工具裝運漏稅物品或圖利罪、稅捐稽徵法的以不正當方法逃漏稅捐或教唆逃漏稅捐罪，其中遭起訴層級最高的官員是特勤中心上校副組長林志建。

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聯合報

軍公教年改部分違憲 「退休再任私校」條文失效

軍公教年改聲請釋憲案，大法官昨作釋字第七八一、七八二、七八三號解釋，關於軍公教退休後再任私立學校薪資超過一定金額即停俸條文，被宣告違憲，應立即失效；不在聲請範圍內的退撫給與隨物價指數調整部分，大法官認為應適時調整才符正義；但對於溯及既往、信賴保護原則等主要爭議，大法官均宣告合憲。

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私菸案首波偵結 起訴吳宗憲、邱彰信等13人

台北地檢署偵辦私菸案，認定華航空品處副總邱彰信為衝高免稅品銷售績效，決策訂購數量完全不設限，昨天依貪汙罪之利用公用運輸工具裝運漏稅物品等罪，起訴國安局少校吳宗憲及邱彰信等共十三人。

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中國時報

國民黨批大法官 為德不卒！2法條違憲外 年改大致合憲

軍公教年改釋憲案，大法官會議昨作出781、782、783號解釋，認為再任私校停發月退休金的「雙薪肥貓」條款違憲、立即失效；另退撫給與未隨物價指數調整也違憲。但其他包括取消18％優惠存款利率，以及月退休金的天花板和樓地板設計、提高退撫基金共同撥繳費用等年改條文都沒有牴觸憲法原則，宣告合憲。

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貿易戰持續延燒！陸反擊 對美750億美元商品加稅

陸美貿易戰持續延燒，陸方昨天作出反擊！經大陸國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10％、5％不等關稅，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。其中，原產於美國的汽車及零部件，自2019年12月15日12時01分起恢復加徵關稅。

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年改五大爭點 大法官意見。

白鹿颱風動態圖。

國安特勤私菸案北檢昨天偵結，華航前副總邱彰信（中）被起訴。（資料照）

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