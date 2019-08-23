醫病》老師久坐滑手機 坐骨神經痛到不能走

2019-08-23 23:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕60歲的大學宋老師，教書30多年，長期久站上課，久坐彎腰駝背滑手機查資料，今年4月右臀到下肢、腳趾痛麻到不行，得吃止痛藥才能上課，也難以入睡，復健推拿不會好，甚至痛到不能走，後來檢查是長期錯誤坐姿，導致右臀梨狀肌群發炎腫脹，壓迫坐骨神經痛，接受注射增生療法後不再疼痛了，現在不久坐、久站，避免復發。

中山醫學大學附設醫院復健部醫師何啟中指出，坐骨神經痛不只是椎間盤突出或長骨刺造成，不少手機族久坐又彎腰駝背滑手機，造成臀部梨狀肌群發炎，壓迫坐骨神經而疼痛，如果復健未改善，可嘗試在患部的軟組織注射高濃度葡萄糖液，可抑制發炎、減少神經過度敏感、並促進軟組織增生及修復，達到大幅減痛目的，但如果患部已嚴重到壓迫肌肉造成萎縮，就得手術了。

宋老師因為長期久站教書，6年前就因腰椎椎間盤突出造成疼痛，經中醫推拿及復健治療改善，今年初因為下課後常滑手機查資料，一坐就超過2小時且彎腰駝背，開始覺得會腰痠營背痛，今年4月發現右臀一路痠痛麻到腳趾，但不是椎間突出造成，經理學檢查是臀部梨狀肌群發炎壓迫坐骨神經痛，接受注射增生療法就減痛一半，每3週再施打1次，共4次就不再痛了。

另外一名魏姓婦人則是早年曾經跌倒，造成腰椎第4、5節滑脫，本來沒感覺，但是隨著身體活動時會彎腰、轉動，腰背疼痛2年，接受注射高濃度葡萄糖液改善。

何啟中提醒，坐著滑手機應注意正確坐姿，應雙腳平放地上、坐進椅子最裡面、輕輕靠背，手持手機在視線下20度到30度，至少半小時就要趁起身走動，避免復發。

何啟中說，增生療法可治療肌腱、靱帶及關節周圍軟組織的慢性損傷，如媽媽手、網球肘、五十肩，膏肓痛、深層臀肌痛、深層坐骨痛、慢性膝痛，足跟腱炎等，如果傳統治療下仍持續疼痛超過2個月、按壓患部會痛，及半夜痛，可評估接受增生療法，在受傷的肌腱、關節、韌帶等3至10多處，注射高濃度的葡萄糖液，但必須自費。

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