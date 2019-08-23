台南防颱上緊發條 全市預佈396台移動式抽水機、巡查工地維安

2019-08-23 22:06

〔記者楊金城／台南報導〕 因應「白鹿」颱風來襲前夕，防颱上緊發條，台南市水利局今天啟動防汛巡查，包含抽水站與移動式抽水機油料補充及測試等，全市已預佈396台移動式抽水機，另有26台待命備用。南市工務局派員工地巡查及檢視防汛整備狀況。

台南市政府並已在今晚二級二階開設災害應變中心，明天一級開設。

南市水利局巡查包括抽水站與移動式抽水機油料補充及測試、操作人員電話是否暢通、水門啟閉、排水路是否順暢等。另通報公所及權管單位針對排水路淤塞段、易淹水側溝及雨水下水道加強巡檢與清淤。

各公所也通知水患自主防災社區啟動運轉，做好相關防颱及疏散撤離準備。

水利局並通知南市56座抽水站、35座滯洪池、10座埤池進行預洩降。防汛塊備置1384個，太空包250包，砂包已備妥9萬5630個，各公所的砂包存量超過16萬包（裝砂8萬7千包，未裝砂8萬包），開放易淹水地區住家、工廠領取砂包。

南市工務局也要求所屬各單位加強防颱前工地、地下道、轄管公園巡查及檢視防汛整備狀況，容易致災的橋梁及道路邊坡改善工程務必確實檢視，維護颱風期間的公安。

巡檢在建工程有二仁溪橋橋梁結構維修補強工程、大台南會展中心工程、陸軍砲兵訓練指揮部新虎山訓練場、場區連絡道及南169線改道工程、高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程、下營南外環道路新闢工程、老舊校舍拆除整地與拆除重建工程、柳營區大腳腿排水五軍營橋改建工程等32件。

另工務局也編組預置搶災車輛機具100多部，及搶災人員約160員待命，並成立防災應變LINE群組，即時發佈災害訊息、及應變處置。

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