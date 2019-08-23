金門大橋進度跨越50％ 蔡英文：讓鄉親早日看到成果

2019-08-23 21:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門大橋施工進度突破50％！總統蔡英文今天由交通部長林佳龍、內政部長徐國勇陪同，前往金門視察金門大橋工程進度，對於大橋進度超越一半表示欣慰；蔡英文要求交通部務必全力以赴，把執行力拿出來，讓金門鄉親早日看到成果，享受金門大橋帶來的便利。

金門大橋是台灣最長的跨海大橋，路線長5.4公里，跨海長約4.77公里，預定2021年5月4日完工；工程至8月22日止，預定進度51.45%，實際進度50.50%。

蔡英文說，這座橋從開工以來，就遇到很多問題，工期嚴重落後，甚至有很多鄉親懷疑，「這座橋到底蓋不蓋得出來？」；要求交通部一定要積極處理。2016年的12月，金門大橋工程終於重新開工，預計在2021年中完工。

她說，現在主橋最後1根基樁也已施工完成，可以說，最困難的部分都克服了。所以中央、地方共同把金門大橋如期如質的完工。

蔡英文強調，只要對民眾生活有幫助，一定會做。對離島鄉親的照顧，不僅是不能夠忽略，而且要更加的注意，甚至加倍照顧。

金門鄉親特別關注醫療、教育、就業問題，因此，除離島緊急醫療的護送專機，關於增加金門大學的預算，也特別請教育部跟金門大學坐下來談，教育部也承諾全力支援金門大學的後續發展。另外，如補足警力的問題，也都會盡速解決。

蔡英文說，政府的建設是不會分黨派的，離島民眾的福祉，也不會忽略。

金門縣長楊鎮浯說，大橋工程是集合來自國際工程好手組成的「台灣隊」來打金門盃，將來完成金門的工程後，就可以回頭參與台灣或國外的工程，再打「台灣盃」、「世界盃」；所以這一座橋的意義，除了對金門非常重大，同時也非常的與有榮焉，有幸參與這麼大、技術上突破的一個工程。

楊鎮浯說，感謝施工團隊的幫忙，現在金門鄉親開始願意相信這座橋可以完工了。

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