白鹿颱風來勢洶洶 花嶼交通船撞上「肉粽」

2019-08-23 18:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白鹿颱風來勢洶洶，可能成為今年首度侵澎的颱風，澎湖各界嚴陣以待，雖然海上颱風警報在今日上午5時30分發布，但災害應變中心尚未發布禁限制令，因此各島嶼交通船今照常行駛，卻傳出花嶼交通船撞上港區肉粽石，所幸人船均安。

海巡署第七岸巡隊調查指出，航行馬公至花嶼的定期交通船鉅航8號，今日中午12時4分，自馬公商港出港前往花嶼，船上載有3名乘客，即將進入花嶼港時，卻撞上港嘴邊俗稱肉粽的消波塊，當場無法動彈，卡在礁石區進退不得，所幸船上人員僅受到驚嚇，並無任何傷亡。

事發之後，等候船隻入港檢查的花嶼安檢所人員發現情況有異，立即趕往查看，村民們得到消息也紛紛趕往港邊救援，熱心村民立即駕駛玉興福6號及滿進福等2艘漁船出海，協助將該船拖帶進港，讓乘客順利下船，同時原船又在下午1時55分返回馬公商港，趁著白鹿颱風來襲之際空檔，將進行檢修，了解損壞狀況。

由於白鷺颱風一早就發布海上颱風警報，但災變中心並未發布禁限制令，同時浪高僅1轉2級，風力4級、陣風6級以下，符合出海條件，經初步調查結果，應是船長開船入港時角度沒抓好，導致船隻偏離航道，才會撞上港嘴處消波塊，還好村民們與岸巡弟兄及時伸出援手，未釀成更大財產及人員傷亡損失。

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