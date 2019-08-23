一圖秒懂白鹿風雨概況 氣象專家曝海、陸警報解除時間

2019-08-23 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「白鹿」持續朝台灣東部、南部前進，氣象局今下午針對台東、屏東、恆春半島發布陸上颱風警報，花蓮、高雄也接連列入陸上警戒區，提醒民眾應嚴加戒備，防範強風豪雨。對此，氣象達人彭啟明表示，預估「白鹿」下週日（25日）清晨就登陸中國福建，上午海上、陸上警報可望陸續解除，

據氣象局最新預報資料顯示，今天下午5時30分白鹿的中心位置在北緯19.4度，東經 124.8度，即在台東的東南方約530公里之海面上，目前以每小時25公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑達120公里，強度有增強、暴風圈也有擴大趨勢。

對此，彭啟明在臉書分享一張「白鹿颱風：各地風雨影響時程表」，表示七個地區、七個時段，風雨概況一目了然！

彭啟明也整理民眾針對白鹿颱風常問的幾個問題來回答：

問：聽說這是兩年來第一顆登陸台灣本島的颱風？

答：相當有機會。上一顆登陸台灣的是2017年的輕度颱風海棠。不過白鹿颱風在接近的過程，也不排除稍偏南，掠過恆春半島，這都是在誤差範圍內，對各地風雨的影響程度也沒太大變化。

問：風雨最大的區域？

答：宜花東、恆春半島、南高屏、澎湖金門。

東半部與恆春半島今天入夜起風雨就開始加強，明天全天都要嚴防強風豪雨。

南部、澎湖金門則是在明天颱風登陸，也就是中午過後，風雨會明顯增強。

問：所以北部、中部沒事囉？

答：北部在周六全天都有強風，伴隨一陣陣的驟雨。中部則是高溫炎熱，沿海有強陣風。山區多雨、沿海風浪大，千萬避開山區、海邊活動。

問：快閃颱風？

答：颱風移動速度非常快，預估周日清晨就登陸福建，上午海上、陸上警報可望陸續解除，很快地恢復夏日天氣型態。

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