每天都用除毛膏安全嗎？食藥署和醫師這麼說

2019-08-23 23:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕夏天正是展露身材的好時節，許多男男女女穿背心、熱褲，卻常常擔心腋毛、腿毛露在外面不好看，多會選擇用除毛膏除毛；食藥署和醫師提醒，如果皮膚易過敏、傷口等問題，建議不要天天使用除毛膏。

食藥署指出，脫（除）毛膏常見的主成分為硫醇乙酸鈣（Calcium thioglycolate），是一種酸性物質，原理是透過該成分溶解毛髮結構中的蛋白質，以達到脫毛的目的。

台灣皮膚科醫學會發言人、林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠指出，很多人覺得毛髮長得很快、想天天用除毛膏除毛，但這畢竟是化學物質，對皮膚較易產生刺激，如有皮膚過敏史，應在脫毛前做小範圍皮膚過敏測試，避免造成局部刺激、皮膚過敏、灼傷的問題。

除毛有分為永久性和暫時性，她指出，暫時性的就是用刮刀除毛、或除毛膏等化學物質除毛，用它來溶解毛髮；而永久性的就是像雷射或脈衝光，針對毛髮黑色素產生熱效應，進而瓦解毛囊再生細胞，毛囊沒了、就自然不會再長毛了。

黃毓惠說，一般來說腋毛沒特別作用，是防止摩擦用的，若不想天天除毛，可考慮用雷射除毛來一勞永逸。

食藥署提醒，民眾選購脫（除）毛膏時，應先向皮膚科醫師或藥師諮詢，選購來源清楚且標示完整的產品，並依正確方式使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法