幫助偏鄉學子20年 退休老師今年再募1.2噸白米

2019-08-23 19:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣新埤國中是位在不山不市的偏鄉學校，學生多來自經濟弱勢、隔代教養家庭，曾在新埤國中任教的退休教師郭定發，20年前開始向地方廟宇募集民生物資，每年中元普渡後，郭定發就號召老同事、地方鄉親一起載送白米、麵、食用油等到新埤國中，持續近20年不間斷，今年再度募得1.2噸白米，紓解經濟弱勢學子困境。

郭定發說，新埤國中地理位置較為偏鄉，雖然校地環境優美、教學認真，但家長們為了工作多往都市搬遷，留在鄉下的就是隔代教養、經濟弱勢的學子，他認為學生吃飽飯和授教權一樣重要，所以退休前就開始媒合地方廟宇協助。

今年75歲的郭定發，曾是新埤國中主任，1987年還創辦了當時屏東縣少數的國中補校，讓早年因生活困頓以致失學或輟學的鄉親能夠繼續就學，至今郭定發與77歲的退休教師陳德興，每天仍從潮州到新埤國中指導補校學生。

「國中畢業才能當村長！」郭定發說，早年要選村長必須要國中畢業，許多有服務熱忱的村民早年沒有機會讀書，促使他創辦補校，當時屏東縣僅有明正國中、恆春國中設有補校，因此創辦新埤國中補校之初，除了大潮州地區的學生，還有人從高雄跑來新埤唸補校，這些年更不乏有父子一起在國中唸書的趣事。

陳德興則是新埤國中的創校元老，他說，他是新埤國中第1屆的教師，從分發到退休都在新埤國中，對這裡充滿感情，學生人數曾經逾千人，到現在全校僅剩40名學生，他見證了少子化的浪潮，也看見地方的需要，因此退休了仍繼續為新埤國中服務。

退休教師們的熱忱精神，讓屏東市慈鳳宮持續支持贈送物資響應美事，每年中元普渡過後，郭定發與陳德興，就會號召萬安淨化保護協會理事長潘敏郎、萬隆村長賴鍾達等人，一起從屏東市來回裝卸物資，連續20年來不僅地方學校受惠，附近弱勢家庭也收益良多。

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