白鹿颱風來襲 苗栗縣延期活動看這裡

2019-08-23 16:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白鹿颱風襲台，苗栗縣有數個活動延期。

原定8/24後龍「淨灘暨牽罟體驗活動」，延期至9/7舉辦。原定8/24、8/25後龍好望角音樂會延至9/7、9/8舉行。原訂8/24頭份市中山堂「魔幻劇團在頭份」活動延期，演出時間另外公告、

另外，原訂於8/25舉辦的5「祖孫爆米花電影院」活動，若8/25上午苗栗縣宣布停班課，將延期至9/1日辦理，若未宣布停班課，則照常進行。

苗栗縣政府也呼籲請農民嚴加戒備，及早著防災、減災之整備工作，並密切留意最新的颱風動態，並做好防颱準備。

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