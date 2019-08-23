竹市長和宮「眾街普」 供品綿延數百公尺超壯觀

2019-08-23 20:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長和宮今天依已延續200多年習俗，在農曆7月23日舉行「眾街普」，超過1萬2000人擺桌街普，幾乎是將北門街封擺桌，綿延數百公尺的「漢食街」，相當壯觀。

長和宮主委楊金土說，長和宮被稱為外媽祖廟，每年固定在農曆7月23日舉行眾街普，200多年來風雨無阻、從未間斷，過去參加者多是竹塹城4城門附近商家與信眾，早期多由信眾自行準備供品到宮前擺設普度，但現今工商社會繁忙，演變成為由長和宮代辦素供品。

楊金土說，長和宮準備的素供品超過10幾樣，相當澎湃，這幾年都已超過1萬2000人參與眾街普，廟方會安排法師誦經祈福、獻演野台戲、「看牲」展示等。幫忙眾街普的志工多達百人，志工們忙著分裝供品，也成為眾街普特殊景象。

此外，每年信眾奉獻普度的數萬斤白米，祭典後長和宮會分送弱勢機構或家庭，至於「米代金」則作為急難救助之用。

楊金土也說，每年報名眾街普的信眾都以數百人次增加，很多信眾半年前就預約報名，已成為長和宮的每年農曆七月的特殊祭典，市長林智堅也多次參與祭典儀式，透過眾街普，祈求新竹市風調雨順，平安無事。

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