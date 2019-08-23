中市文青們的大地遊戲 訪特色館舍與社區據點

2019-08-23 15:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市文化局邀請民眾到台中文學館或豐原漆藝館走走，藉由探訪10所特色館舍及社區據點，體驗文青生活並參與闖關遊戲，感受文化之美，副局長黃名亨今（23）日說，增添在地知識，享受不一樣的人文生活氛圍。

文化局於8月23日至10月6日辦理《文化•好好GO─闖關換好禮》大地遊戲活動。黃名亨在記者會指出，希望藉由大館帶小館的「闖關遊戲」，整合串連文化景點，讓民眾有機會多前往幾個文化場館，參與像是文學館、漆藝館、放送局等許多文青園地，體驗文化城魅力。

文化局表示，邀請文青網紅黑仔熊探訪「台中文學館文化生活圈」，包含文學館、放送局、刑務所演武場、市長公館及台灣最美農村故事館，透過實際闖關參與挑戰，帶領大家一覽台中文化館舍的美。

此外，「豐原漆藝館文化生活圈」也有摘星山莊、味噌釀造文化館、豐原仁社-漆繪仕漆器、巧聖先師廟與漆藝館等地方產業及文化設施，非常值得大家前往一覽。

文化局指出，活動期間只要到任一文化生活圈的館舍或據點內，掃描闖關任務QR code後，依指示以臉書（或E-mail）帳號登入活動網站，完成該生活圈2處闖關地點之指定拍照任務，即可換取精美好禮，希望民眾多去走走，品嚐在地文化風情。

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