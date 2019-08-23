資助也助自立！台東家扶大專青年述說翻轉歷程

2019-08-23 15:15

［記者王秀亭／台東報導］暑假進入尾聲，台東家扶中心今天頒發獎助學金，大專青年更在現場分享回饋服務的收穫，曾是總統教育獎得主、射擊選手的蔡進添，在家扶長年支持下，勇於往夢想邁進，今年到蒙古擔任國際志工，她說，蒙古與台灣的孩子都想發展出自己的人生，自己則是在「希望」圍繞，加上自身的「勤奮」，努力打造自己的夢想。

台東家扶中心主任吳瑞華表示，台東家扶中心已深耕台東50年，總共助1萬名縣內弱勢家庭及學子走向自立，目前全縣兒童扶助人數將近3000名，選擇以獎助學金頒發作為50周年系列活動的起點，並在頒發儀式中，由大專青年分享在扶助及回饋服務過程中的「看見」，讓青年們自我發聲，進一步對其他大專生產生共鳴。

目前將升讀台灣大學生政治系二年級的蔡進添，雖在困苦單親家庭長大，卻比同儕成熟獨立，今年暑假加入家扶總會國際志工隊行列，前進蒙古與當地大專生一起帶領孩童營隊，蔡進添說，原以為會因為語言溝通不良，在進行科學小實驗時，卻是看見當地孩童對課程的求知慾望，及想發展出自己人生的努力。

蔡進添表示，很開心有機會付出，回饋家扶給予的支持與協助，更深深感受到助人的價值與喜悅。

吳瑞華說，今年上半年已頒發2000人次、1060萬元獎助學金，助學需求較往年倍增，獎助學金的頒發，讓包括蔡進添等台東弱勢家庭學生穩定就學，朝人生的夢想前進，進而自立。

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