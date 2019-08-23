機車汰舊換新 嘉縣連四行程都補助

2019-08-23 15:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣環保局今天召開記者會，宣布擴大補助縣內老舊機車汰舊換新，放寬申請車輛的車籍年限與資格，且可補助1到3期老舊四行程機車換購最新6期汽油車，申請期從今年9月1日至12月31日。

嘉義縣長翁章梁今天宣布，嘉義縣補助對象為二行程機車（92年12月31日前出廠）及老舊四行程機車（86年12月31日前出廠），放寬車籍在嘉義縣時間點（106年12月31日前），補助項目為6期燃油機車及電動二輪車。

嘉義縣自行加碼補助部分（不含環保署補助），中低收入戶淘汰二行程機車嘉義縣加碼補助20000元，淘汰二行程機車並新購6期燃油機車可補助9500元，淘汰老舊四行程機車並新購6期燃油機車可補助9500元，淘汰二行程及老舊四行程機車並新購電動二輪車，最高可補助14000元，單純新購電動二輪車補助2500至9000元。

嘉義縣環保局長張根穆說，pm2.5大約有3成來自交通工具排放，嘉義縣推動補助汰舊換新，目標要淘汰10000輛以上老舊機車，來改善空氣品質。除嘉義縣的補助外，環保署在二行程機車汰舊換新上也有500元至5000元不等補助。

電動機車大廠gogoro副總郭錦程也參與汰舊換新宣傳，嘉義縣第一家gogoro門市8月起在朴子市進行試營運，預計9月正式開張；據了解，雖然目前是傳統農曆7月，但業績仍佳，不少家長帶著年輕大學生來購買，也有中年銀行經理購買最貴的款式，預計正式開幕後會有更多人來選購。

嘉義縣環保局說，詳細補助資訊可上嘉義縣環保局網站或洽詢專線05-3622234、05-3622924。

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