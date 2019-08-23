醫病》鬼壓床？8旬翁夜半呼吸困難 原來是肺阻塞

2019-08-23 13:43

〔記者湯世名／彰化報導〕80歲楊姓老翁是抽菸多年的老菸槍，近來總覺得胸悶難耐，晚上睡覺時更感覺像是被勒住脖子、無法呼吸，因適逢農曆7月，一度以為被魔神仔纏身，走訪宮廟求神問卜，症狀不但沒有改善，還嚴重到喘不過氣、感覺無法呼吸。經家人協助送醫，才發現是「肺阻塞」找上身，所幸及時治療，再加上戒菸，終於恢復正常的生活。

彰化基督教醫院胸腔內科主任林聖皓指出，楊姓老翁會胸悶、喘咳，平常有痰，特別在晚上睡覺的時候，常常會因為胸悶睡不好，好像鬼壓床的狀況。經過Ｘ光檢查，看起來就是一個肺氣喘的現象，因為他有抽菸的病史，加上有咳痰喘的症狀，經安排肺功能確診為肺阻塞，經過長效型的支氣管擴張劑後，症狀獲得改善；不過他還是覺得平常咳痰時，沒有辦法咳的那麼乾淨，因此安排肺復原的活動，經過肺復原復健療程後，症狀明顯改善，睡眠品質也提升。

彰基醫療長林慶雄表示，肺阻塞是慢性呼吸道發炎造成呼吸道阻塞的疾病，為國人第7大死因，每年造成逾6000人死亡，佔台灣民眾死亡率的6%~10%。引起肺部慢性發炎是因呼吸道長期受到有害物質的刺激，其致病因子包括長期吸菸、空污、職場危害暴露、感染、遺傳及老化等。在台灣，65歲以上約每6人就有1人罹患肺阻塞。

林慶雄說，肺阻塞的早期表徵如晨間咳嗽、呼吸急促、喘不過氣等，易與氣喘、感冒混淆，且患者多半在40歲後才逐漸出現症狀，往往被歸因於老化所致，甚至多數人走沒兩步，爬沒三階就喘不停，仍未覺察不對勁，提醒民眾若症狀持續3週以上，就應提高警覺。

林慶雄說明，肺阻塞的治療以緩解症狀、預防急性惡化為主要治療目標。臨床上會依照肺阻塞的嚴重度，施予「階梯式」治療。輕度肺阻塞病人以單方支氣管擴張劑為主，中重度肺阻塞病人則以複方支氣管擴張劑治療。如反覆急性發作，則建議加上吸入性類固醇，改善慢性發炎問題。

林慶雄建議40歲以上抽菸者、職業暴露（暴露在粉塵、油煙、化學物質的環境）、65歲以上的長者或是有咳嗽、咳痰、呼吸困難、喘都應定期做胸部的X光、肺功能的檢查。

為提升民眾對肺阻塞疾病的認知，彰基在院內樓梯設置「肺阻塞衛教階梯」，並於今天辦理「健康呼吸不肺力」衛教篩檢活動，現場民眾踴躍參加肺功能篩檢，更加了解自身的健康狀態，也期望透過醫院衛教階梯加深民眾對肺阻塞的意識。

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