比照雙北 基隆市公車明年也要上、下車都刷卡

2019-08-23 13:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市公車處每年虧損8500萬元，負債高達17億，審計部基隆審計室審查決算指出，部分路線載客率偏低，運輸收入也逐年遞減，加上人事等營運成本居高不下，建議市府評估以DRTS（需求反應式公共運輸服務）來取代偏遠虧損路線的可行性。

對此，公車處長陳新埤說，為評估DRTS可行性，已編列500萬元預算，若下次定期會審議通過，明年起就會比照雙北實施上、下車刷卡，實際掌握上、下客數據，作為路線營運調整的參考。

基隆市政府2017年10月起推動DRTS計畫，以市公車703後段行駛路線為試辦路線，發現DRTS實施前後，每月載客量幾近一樣。基隆市長林右昌說，民眾希望有DRTS，還是要有公車，很難扭轉替代使用習慣，結果沒減少既有班次，雖然增加離峰運輸服務，但如果沒有爭取中央補助，這會增加市府與公車處虧損。每人每趟成本約94.9元，偏遠路線成本略高，使用DRTS是284.7元更貴。

但審計室認為，DRTS還在起步階段，成本自然不低，市府應加強宣傳推廣，有更多人搭乘，成本就會下降。市府可評估以DRTS取代偏遠或零星路線的可行性，妥適調整相關營運路線，以減少不必要重疊路線及營運成本。

陳新埤說，目前市公車一台就一個刷卡機，大巴約120台，後門要再裝一台刷卡機，中巴35台只有一個門不用再裝，一個刷卡機含配線約5萬元，扣掉備品，預算近500萬元，下次定期會審議通過，明年起就會比照雙北實施上、下車刷卡，透過大數據分析各地需求及各班次搭乘人數，適時調整路線班次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法