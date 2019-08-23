苗縣又傳石虎母子慘遭路殺 一週3起

2019-08-23 11:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府昨天才發布於卓蘭鎮140縣道23.4公里路段前天有成年公石虎慘遭路殺，未料，昨天於台13甲線又有石虎母子遭路殺，加上十七日於台61線赤土崎南下匝道口慢車道遭路殺的石虎，一週已有3起案例，今年更累計至17例。

其中，苗栗縣政府農業處指出，149縣道已經是全國石虎路殺最高之公路，也坦承未落實公共工程生態檢核是最主要的原因。未來林務局將補助苗栗縣政府於該路段設置提醒車輛減速的大型LED路殺警示牌，及能折射車輛燈光，讓石虎遲滯穿越公路之警示動物用光學儀器。

另外，苗栗縣政府農業處也表示，已經與卓蘭鎮公所得共識，將140線23公里至25.5公里區段綠籬局部清除，石虎穿越馬路前必要的安全緩衝區，，減緩當地石虎路殺壓力。

而臉書社團「路殺社」昨天晚間也PO出貼文，指出台十三甲線有石虎母子慘遭路殺橫禍，網友得知訊息後悲痛地說「靠一次兩隻」、「天啊 怎麼又來」、「眼淚都要流下來了」。

苗栗縣議員曾玟學也轉貼貼文，直指被封殺的保育條例中公共工程的生態評估不重要嗎？希望反對的議員能記住這些生命。

今年苗栗縣議會退回「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，但之後石虎路殺事件頻傳，保育人士與關心石虎的民眾十分憂心，有人說石虎族群分布已經不多，怎堪頻傳的路殺事件，呼籲苗栗縣政府盡快通過「苗栗縣石虎保育自治條例」。

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