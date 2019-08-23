高醫南門開首刀、奇美恆基成功手術 恆春醫療進入新時代

2019-08-23 11:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院本月初進駐恆春南門醫院後，提升不少當地民眾的就醫信心，12日一名腹痛就醫的53歲潘姓婦人，經診斷出急性盲腸炎後，婦人選擇信任在地醫療，由日籍外科醫師吳屋健太郎開刀，在農曆鬼月成功完成進駐恆春後第一次外科手術。

同樣來了奇美外科支援的恆春基督教醫院，則由奇美外科醫師許尊堯使用新型腹腔鏡作微創手術，成功幫一名19歲男子解決「闌尾炎」疼痛，讓患者不需要奔波至百公里外醫學中心，也能解決需開刀的疼痛問題。

因診所無法治療至南門醫院急診求治的潘姓婦人，在吳屋醫師進行手術下，入開刀房後不到1小時便完成，當天便已經能自行下床進食、傷口恢復極快，開刀隔天便直說就想出院回家了，因為完全沒有動刀的不適感。

吳屋健太郎表示，俗稱盲腸炎的闌尾發炎，若能早期確診，手術安全度高，早期恆春地區民眾求醫困難，往往選擇托延或轉至外地，結果可能破裂造成腹膜炎，不僅要耗費更多金錢、時間成本，還可能付出生命代價，婦人沒因為鬼月忌諱求醫開刀，也是術後迅速復原的主因。

南門醫院董事長黃明典指出，吳屋醫師駐診南門醫院後，一直對恆春有很好的印象，看診時總會溫柔的笑著，有些日本腔調的問話更讓長輩們覺得沒距離感，希望首次成功開刀後，未來更多好醫師能走入恆春，為國境之南帶來更完善的醫療。

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