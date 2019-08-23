黑白人生變彩色！就服員用心引導 3度入監毒癮者重返職場

2019-08-23 10:46

〔記者王俊忠／台南報導〕阿政（化名）年輕時不慎行為「踏差」、2度進入毒品世界，後來藉由勞動部勞發署台南就業中心媒合工作，如今已有穩定工作收入，從過去連代步腳踏車都沒有，到現在有輛二手機車，也能靠自己薪水租間小屋遮風擋雨，工作表現被主管認同，從最基層作業員調任技術性工作。他鼓勵跟他一樣一時走錯路的朋友，願意改變、從零開始不嫌晚，只要努力，終會翻轉歹人生。

23歲那年，抱著好奇心的阿政初嚐毒品滋味，漸漸無法自拔，沒錢買毒品就偷東西，因而入監服刑，在獄中懊悔千萬遍、告訴自己不再沈淪。出監後阿政遠離家鄉，從南台灣北上，試圖斷絕與毒品的一切連結，後來在中部找到冷凍空調工作，做了近3年，因工作不順心、酒駕車禍，不僅受傷還被開罰單，由於沒錢繳罰款再度入獄服刑5個多月。

阿政出獄後再回到南部，種種不順遂讓他自暴自棄、再染上毒品，甚至以債養債過日，欠下數萬元卡債，在就醫時被驗出毒品成分再度入監。

35歲出監那年，家人不忍看阿政一再犯錯，隨即帶他到台南更生晨曦輔導所做戒癮治療，希望他從此奉獻宗教、遠離毒品。在這期間勞動部台南就業中心就服員劉柏廷入所宣導就業服務，起初阿政不覺得對自己能有什麼幫助，經過與就服員多次晤談，萌生回歸職場的勇氣，離開住近2年的更生晨曦輔導所。

阿政回想，當時不知那來的勇氣獨自到就業中心謀職，也許是就業中心不放棄他們所給的信心、也許是心中想改變的意念，就這樣身無分文、沒有交通工具、沒有居住所，來找就業中心就服員，阿政決心讓就服員很驚訝，立即連繫更保會解決他生活問題，協助找有提供住宿的公司，也陪阿政一起搭公車面試，幫忙說服雇主進用，經過數次面試終於獲得就業機會，原本就不錯的薪水，加上政府「缺工就業獎勵金」的補助，每月加薪5千~7千元，對剛回歸職場的更生人受益良多。

就服員劉柏廷說，當天看到阿政拖行李來找他，確實有嚇到，但阿政願意來，讓他很開心，表示多次入所宣導得到阿政認同，願意再求職。他先協助阿政申請每週生活費，再媒合工作，媒合期間，阿政暫住朋友家，就服員陪同一間一間面試，也建議阿政嘗試運用政府資源「缺工就業獎勵」工作，可以較快速改善經濟困境，早日自力更生。在兩人1個多月努力下終於媒合成功，阿政剛回到職場還有點不適應、不時湧現放棄念頭，但在就服員不斷加油鼓勵下，終讓阿政撐過來了，因為工作努力、獲得主管認同，將工作調整為更符合阿政需求的職務。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，穩定的工作不僅能讓藥癮更生人重建生活，更可使藥癮者減少接觸毒品的機會，希望社會及企業可以用更開放的態度來接納有心悔改的更生人，未來能看見更多戒癮成功重生的案例。

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