官田國小「夏日樂學」 參觀博物館要自己設計桌遊

2019-08-23 10:23

〔記者楊金城／台南報導〕捉住暑期尾巴，台南市官田國小舉辦「夏日樂學計畫」，透過在地化的主題式、活動式、遊戲式等非傳統式教學的課程，陪伴學童度過充實的暑假，提升學生學習成效。

校長王全興說，透過跨領域主題式學習，並結合校本課程內容，以激發學生的求知慾和好奇心，提升孩子的學習動機。

夏日樂學計有30位學童參加，課程主軸將學習場域移到戶外，並要將4週來所有學習內容，挑戰自己設計桌遊的遊戲，「自己設計、自己玩」。

指導老師張淑賢帶著學童走出教室，將學習場域移至台南美術館、消防史料館、台灣歷史博物館後，以美學、消防員任務、水資源等主題設計出5套桌遊。

學童在台南美術館認識台灣知名畫家郭柏川、陳澄波；在消防史料館才得知消防人員出任務時需背負30公斤重配備非常辛苦；在台灣史博館認識水文化。

學生胡蕎安、李佳芸表示，原來博物館展出的內容，透過導覽解說才發現背後有更多的學問，特別是能夠玩自己設計的桌遊，感到特別新奇。

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