失格講者！醫師舉神扯案例：遲到、中英文夾雜...

2019-08-23 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕日前大里仁愛醫院家醫科主治醫師吳承羲在臉書講述「妄想」症狀，引來網友熱烈討論，今日該名醫師則分享「失格的講者」可能會出現的幾個誇張案例，再度引起網友聯想。

繼上次結合時事、講述「妄想」症狀，引來網友熱議之後，吳承羲在其臉書粉專「東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲」今再發表一篇貼文，警惕自己不要成為失格的講者；貼文內寫著，不管上台的身分為何，有義務對自己的講稿內容及聽眾負責，吳承羲分享幾個看過、聽過最扯的案例。

他認為一是「遲到」，他舉例，明明時間早排好，而且也不是病人有緊急狀況，結果遲到半小時，讓整個講堂快100人在那邊空等，甚至還有國外參訪的外賓；二是「照抄別人的投影片」；三則是「中英文夾雜，完全聽不懂」，他說，幾個專有名詞你用原文就算了，連一般的用字也硬用英文，而且發音全錯，他表示，坐最後面的留美大老聽不下去直接用英語把他嗆下台。

四是「開天窗」，表定時間一小時的課程，講2分鐘就講不下去，吳承羲說，如果是被逼著來聽演講拿學分、當然高興「大家可以回家啦！」可是他今天是自費付幾千塊錢還請假來上課啊！最後則是「PPT直接整份拿起來照唸，字又小又密」，他說，這種一看就知道根本不是自己做的，唸不到兩張，整間教室睡一排，連唸佛機都比較有創意，最新機型可能還有舞曲大悲咒或嘻哈版般若心經。

最後，他在貼文下方提供4個可以增進演講功力的方式；另外，吳承羲也表示，此文為分享教學、演講心得，非指特定人物事件，請不要過度聯想，不過，網友看到貼文後，仍幽默留言「完全懂醫師的ㄏㄢˊ義」、「已聯想」。

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