老翁腹藏「壘球大」胃糞石 喝可樂溶光光...

2019-08-23 09:16

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣一名79歲老翁因長期腹痛，到平安葉治威聯合診所求診，肝膽腸胃內科醫師李昀璇幫他做胃鏡檢查後，發現胃裡竟然有一顆直徑超過10公分的胃糞石，幾乎跟壘球一樣大，建議他先以喝可樂方式「消石」，4個月後再做胃鏡檢查，這顆超大的胃糞石已經不見了。

李昀璇說，胃糞石（bezoar）最常見是一些高纖不易消化的蔬果在腸胃蠕動過慢消化不良患者的胃中形成，文獻中記載部分這種纖維素凝聚形成的胃糞石可以被偏酸性且有二氧化碳的可樂溶解，國內也有其他醫療院所患者喝了可樂就把胃糞石溶解掉的案例。

診所表示，這名老伯伯元月間來求診時說，他胃痛、肚子不舒服的症狀已經非常久了，就靠吃一些成藥舒緩症狀，但病情時好時壞，所以他想做個徹底的檢查和治療。

李昀璇說，她幫老伯伯做胃鏡檢查時，發現胃裡面不但有些潰瘍傷口，而且還有一顆直徑明顯超過10公分的超大胃糞石，由於老伯伯年紀大開刀風險高，除了開促進腸胃蠕動的藥和治療潰瘍的胃藥給他吃，也參考文獻和其他案例建議他回家多喝可樂，最好一次可以喝1000cc以上。

老翁4個月後回診再做一次胃鏡檢查，這時他胃中那顆超大胃糞石已經不見了，潰瘍傷口也癒合了；他也說，自己遵照醫囑吃藥和喝可樂約2週後，就覺得胃明顯不會再痛了。

李昀璇說，這名老伯伯因為家裡務農，所以飲食中有大量高纖維素的蔬果，過去因為腸胃蠕動不佳所以導致菜渣形成胃糞石；她建議老伯伯調整飲食習慣，烹調把菜煮爛或剪碎，吃東西時也盡量慢慢吃，以利消化吸收。

李昀璇強調，喝可樂溶解胃糞石是醫師診斷後的建議療法，一般患者胃痛、肚子不舒服的原因很多，就算是胃糞石也有可能是其他因素形成，患者應先到醫療院所讓醫師診斷後再配合醫囑接受治療，自行喝可樂不見得會有效果。

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