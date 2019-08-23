823水災滿1年 嘉縣46億餘元治水工程已發包31件

2019-08-23 08:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣沿海地區去年823大雨造成嚴重水災，今天滿週年，嘉義縣府爭取前瞻基礎建設經費治水共63件工程，總經費46.49億元，已有31件發包，縣境內規劃的5座滯洪池已發包動工，預計明年底全數完工。

嘉縣府水利處副處長朱崧豪表示，823淹水嚴重的東石鄉掌潭村，縣府規劃「白水湖第一滯洪池抽水站工程」，經費1億700萬元，改善掌潭村引水路，淹水時可引流至白水湖第一滯洪池，並於滯洪池興建6cms（噸／每秒）大型抽水站抽排至外海，改善淹水問題，目前正辦理設計及用地取得，預計年底發包。

掌潭社區發展協會理事長林文達說，大型治水工程進度真的太慢，眼看白鹿颱風又將來襲，希望政府能加強淹水時緊急抽水、擋水及疏散居民等應急措施，維護民眾身家安全。

同樣淹水嚴重的布袋鎮岑海里，縣府規劃「嘉義縣布袋鎮海埔新生地公園旁新建及F幹線雨水下水道改善工程」，經費1億2000萬元，改善雨水下道幹線及興建8cms大型抽水站，預計年底發包；岑海里長翁億頴認為，除大型抽水站，整治老舊排水溝也很重要，朱崧豪說，後續將再辦理該地區雨水下水道規劃檢討，向中央爭取經費辦理海埔新生地公園南側抽水站改建及下水道改善工程。

5座滯洪池為荷包嶼滯洪池、貴舍二滯洪池、溪墘滯洪池、新庄滯洪池及公館滯洪池，其中原本進度較為落後的荷包嶼、貴舍二滯洪池已於8月19日開工，目前進度最快為公館滯洪池，預計今年10月中完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法