白鹿颱風估中午前後陸警 中部以南及花東戒備

2019-08-23 08:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕輕颱白鹿步步進逼，氣象專家彭啟明也在臉書提出看法，他表示，應該中午前後會發佈陸警，中部以南及花東會受到影響，中心則估計明天下午從台東附近登陸，到明天深夜到後天凌晨之間脫離暴風圈。

彭啟明指出，過去這一天在預測路徑上明顯往南修正，目前已發布海上颱風警報，預期很快在中午前後，也將發布陸上警報，按照現在路徑預測來看，暴風圈預期在明天上午10點前後時碰觸陸地，主要涵蓋台中以南，以及花蓮台東，新竹以北及宜蘭則不在暴風圈涵蓋範圍內。

彭啟明也提到，中心可能在台東附近登陸，約在成功和大武間，時間可能落在明天下午， 暴風圈脫離預期在明天深夜到後天凌晨，要看登陸點位置及移動速度而定。由於颱風在24小時的預報誤差平均約為60至70公里，也就是中心可能在巴士海峽或是北上花蓮台東附近都有機會，未來不排除都有調整空間，但至少變動的程度相較於前兩天稍微減少一些，預測也更穩定。

在降雨的可能熱區及時間點上，彭啟明說，今天還感受不到太強的風雨，頂多逐漸在下午開始有些外圍雲系帶來間歇性的風雨，東半部及北部較有機會。反而要留意西半部因為颱風外圍環流，引發的沉降氣流，西半部大氣穩定，有機會發展光化反應，臭氧以及衍生的細懸浮微粒濃度較高，敏感族群要留意。

彭啟明提到，明天凌晨開始，東半部會開始有些風雨，風勢也逐漸增強，尤其在暴風圈可能涵蓋的台東、恆春半島以及花蓮，將會持續到傍晚，而中南部受到地形影響，要等颱風逐漸登陸，大約在中午前後也會逐漸感受風雨，一直要持續到後天清晨前，整個暴風圈才會脫離。在雨量的預估上，雖然白鹿颱風主要的對流雲系在颱風的南側，但要留意類似颱風的路徑，仍有機會為花蓮台東東部山區，以及高屏山區帶來可觀的雨量，敏感區域仍要留意防範。

彭啟明也說，北部雖沒有被暴風圈涵蓋，但預期在沿海空曠區域仍有機會出現7至9級的瞬間強陣風，也偶有局部外圍間歇性降雨，戶外活動要稍微留意。颱風走後，預期太平洋高壓接手，沒有西南氣流影響，後天仍有殘存水氣，但很快就會轉熱轉晴，週一回到晴朗的夏季天氣。

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