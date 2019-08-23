08/23 各報重點新聞一覽

2019-08-23 06:46

自由時報

白鹿颱風明撲台 東、南部防豪雨

太平洋高壓增強影響，白鹿颱風路徑往南修正，中央氣象局預估，颱風中心週六通過台灣南端到巴士海峽的機率最高，今天東部、南部將首當其衝先受暴風圈影響，而颱風越往南偏對北台灣影響越小。

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東協城市國際展 中國施壓逼拆我招牌

經濟部工業局昨率台商參加泰國智慧城市國際展，但卻因設展攤位招牌上的「經濟部」文字，引來中國不快、施壓更改未果，最後竟強迫泰國主辦方強拆台灣館招牌，我參與會議的全體官員當場退席抗議。

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摻黑心粉 台灣第一家鹽酥雞接班人要坐牢

「台灣第一家」公司四年前被查出將砷含量超標的工業用碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉，出售給超市、雜貨店，並供旗下「台灣第一家鹽酥雞」店面使用，觸犯食安法「食品添加物有毒而加工罪」，創辦人陳廷智的第二代接班次子陳星佑（總經理）、長女陳鏡如（副總經理），二審各被判刑二年半、二年，最高法院昨駁回上訴確定，姊弟須入獄。

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聯合報

郭柯王今合體 不發表結盟、不觸及選舉

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平今天將一起出席台北市政府舉辦的八二三砲戰紀念活動，被解讀為「郭柯王」結盟成功。知情人士指出，郭柯王不會發表結盟的聲明，也不觸及選舉話題，但三人在活動合影及緊密互動，已為未來合作結盟，乃至合作二○二○大選，傳達一定訊息，也代表在藍綠之外，第三勢力的出現，進入倒數關鍵時刻。

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輕颱白鹿進逼 暴風圈估24日上午觸陸

輕度颱風白鹿持續逼近台灣，中央氣象局預估，白鹿將以輕颱上限之姿襲台，最快今天清晨發布海上颱風警報，下午發布陸上颱風警報。依照目前預估路徑，暴風圈預估明天周六上午觸陸，下午中心可能從台灣東南部到巴士海峽登陸的機率較高，東半部、南部周六整天都會受颱風影響。氣象局表示，受颱風外圍環流影響，東半部、南部今天下半天會先感受到風雨。

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中國時報

一切為選票 綠白搶藍823神主牌

總統大選將屆，綠白搶拜藍營神主牌「八二三」。去年缺席八二三砲戰60周年紀念會的蔡英文總統，今大陣仗率媒體赴金門主持紀念會；台北市長柯文哲邀鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平共同出席北市八二三紀念音樂會，3人合體同框，意圖操作裂解藍營戲碼。

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宜花東風雨最大 南高屏嚴防豪雨 白鹿海陸警今齊發 中心明登陸

輕颱白鹿來勢洶洶，直撲台灣而來，氣象局最快今晨5點半發布海上警報，下午發布陸上警報；預估颱風中心於周六下午至傍晚在台東、恆春登陸，或從巴士海峽通過，影響最大的也就是明天一整天。預報員劉沛滕表示，白鹿的強度應可達到輕颱上限，中颱機會較小。全台都會受到影響，宜花東風雨最大，南高屏也要提防豪雨，北部相對比較緩和。

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