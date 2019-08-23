本周末音樂劇傳唱不朽情歌 衛武營穿越再現「綠島小夜曲」

2019-08-23 00:15

〔記者張忠義／高雄報導〕堪稱近年來台灣最龐大陣容的華文原創音樂劇「綠島小夜曲」，本週六、日將在衛武營國家藝術文化中心登場，主要演員卜學亮、江美琪、許逸聖將勾起4、5年級生的懷舊回憶，製作單位還特別推出「港都鄉親逗陣來」優惠方案，就是要讓你陪者長輩一起來看戲。

《綠島小夜曲》是深植於民眾心中的經典歌曲，由台北市立交響樂團、果陀劇場、衛武營國家藝術文化中心共同推出最新華文原創音樂劇，24、25日將於衛武營歌劇院演出，由音樂劇教父梁志民執導，卜學亮、江美琪、袁詠琳、許逸聖領銜主演，將四、五零年代的老派情歌，結合新的劇本與編曲，帶觀眾穿越時空感受不同年代的美好。

《綠島小夜曲》音樂劇以阿里山為故事場景，劇情描述在外打拼的遊子梁瀞文（袁詠琳飾），因情傷而失望返回阿里山部落，卻因地震產生神秘的共振效果，讓她「穿越時空」回到爺爺奶奶年輕時生活的世代，與那個年代的人共處，讓她體驗到這些傳唱已久的老歌背後意義與美好；劇情發展緊扣親情，也深扣愛情和友情，讓觀眾得以跟隨女主角的腳步，在經典歌曲的陪伴下，窺探上一個世代的美好。

卜學亮表示，這次是他第一次「主動」爭取角色，這些歌都是小時候爸媽會哼的歌曲，讓他重溫兒時回憶；第三度與果陀劇場合作的江美琪也說，這劇是她首次在台上有感情戲還挑戰老妝的演出，是很不一樣的體驗。

音樂劇集結音樂大師周藍萍不朽經典歌曲，而〈綠島小夜曲〉大多數人都以為這是首監獄之歌，真實的創作故事卻是男女傾訴愛意、勇敢追求自由戀愛的情歌。梁志民希望觀眾透過戲劇，去了解這齣戲的音樂，感受跨越年代音樂與戲劇結合的魅力。另外也特別推出「 港都鄉親逗陣來」及「敬老票」優惠方案，4人作伙1人免費、「敬老票」陪伴65歲以上長者即可雙人半價優惠。

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