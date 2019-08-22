823戰役61周年追思 金門上演「馬呂會」

2019-08-22 23:52

〔記者吳正庭／金門報導〕明天是金門823砲戰61周年，前總統馬英九、前副總統呂秀蓮今天先後抵達金門，且巧合地在歷史古蹟清金門鎮總兵署前「馬呂會」，雙方人馬相見，引來一陣圍觀。另外，總統蔡英文也將於明天抵金參加823戰役61周年追思祭悼典禮，「3巨頭」是否會在行程中不期而遇？令主辦單位費一番苦心。

1位現任總統、1位前總統、1位副總統在金門150平方公里的小島上同時出現，是金門罕見的紀錄，更令人意外的是，金防部轉達維安單位的指示，今年升高安全規格，打破歷屆總統出席金門公祭典禮的做法，破天荒要求參與採訪的在地媒體提供身分證字號及出生年月日等個資，想把維安做得滴水不漏。

馬英九說，今年是823砲戰61周年，特地帶著馬英九基金會舉辦的青年營隊「大九學堂」，把金門列為造訪的第1站，除走訪金門名勝古蹟，明天將前往太武山公墓向陣亡將士致敬。

馬英九說，「自由行」是中國人民了解台灣一個最好的管道，中國做出限縮自由行政策，似乎應該更慎重。

呂秀蓮帶領本周末將在台北召開第3屆亞太和平論壇的40餘名團員搭機抵金，在金門進行2天1夜參訪，其中一個行程也和馬英九一樣，將前往金門和平紀念公園敲響和平鐘。

呂秀蓮說，她的心願是讓金門做為台灣跟中國之間的一個和平、中立的橋梁。很希望跟金門的鄉親一起來努力，讓金門作為兩岸間最好的和平橋樑，同時讓台灣變成一個和平、中立的國家，到時候要透過公民投票，希望金門的鄉親人手1票，一起來支持。

馬英九與呂秀蓮帶著雙方人馬，傍晚先後抵達古蹟「清金門鎮總兵署」參觀，兩人寒暄完畢，分率大九學堂與和平論壇成員合照，留下歷史畫面，熱鬧的場面，引起許多路過觀光客注意，一位阿伯扶了扶眼鏡說，很歡喜看到兩位大人物握手的感覺，希望有一天兩岸領導人也能在金門握手。

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