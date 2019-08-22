高雄菜價持續上漲 青蔥零售每公斤近138元

2019-08-22 22:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕颱風來勢洶洶，高雄菜價持續上漲，今平均批發價每公斤39元，從這波豪大雨以來，菜價飆漲超過1成7，民眾常吃的油菜、土白菜均漲破1倍；公有零售市場以青蔥上漲4成5最多，每公斤高達近138元。

高市今年自5月以來經常下雨，農業損失金額超過2億元，主要受害農作物為木瓜，損失金額1300多萬元，被害面積將近200公頃；其次為芭樂損失金額900多萬元，被害面積180多公頃。

隨著白鹿颱風來襲，高雄菜價持續上漲，今每公斤批發均價39元，從這波豪大雨8月13日以來，上漲超過1成7，以油菜上漲268.8%最多，每公斤批發均價56.8元，其次為土白菜上漲254.5%，每公斤批發均價74.8元。

根據市府資料，公有零售市場以青蔥上漲44.61%最多，每公斤高達137.8元，其次為青江白菜每公斤113.9元，上漲31.8%，小白菜每公斤112.3元，漲幅將近3成1。

值得一提的是，高麗菜近來批發市場到貨量增加9成2，這波市場行情未漲，卻反而下跌2成7，每公斤批發均價為25.3元，但公有零售市場上漲達1成7，每公斤竟高達92元。

農業局提醒農民應加強固定農業設施，瓜果類及短期葉菜類大雨過後，應加強田間排水，注意軟腐病、疫病及露菌病的發生；木瓜連日大雨過後，容易引起木瓜疫病及根腐現象，雨後需加強排水並防治疫病。

農業局指出，芭樂雨後需注意清除田間落果及病果，並加強田間衛生管理；紅龍果雨季易有濕腐病發生，應避免降雨時採收果實，雨後也須加強疫病防治。

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