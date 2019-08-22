透天厝竟清出8公噸水肥？ 業者坑人挨申訴

2019-08-22 23:40

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市賴姓屋主委請環保清潔公司清理透天厝化糞池的水肥，電話估價每公噸1500元，完工後竟收取1萬2千元，業者聲稱抽出有8公噸之多，經討價還價，屋主雖給付一萬元但心有不甘，提起消費爭議申訴，經市府法務局消費者服務中心去函、環保局到場清查，業者自知理虧，再次協商前，已和屋主自行和解。

消保官指出，今年上半年因為清理水肥、收費過高的消費爭議已發生3起，提醒民眾找領有廢棄物清除許可證業者，在清除作業前，先與業者詢問清除費用計算方式和預估清除數量，確認報價合理才同意施作，且水肥車體外不僅有標明車槽最大容量，槽體外也有透明容量刻度可查看，作業完成後，依實際清除噸數並計算費用，如有消費問題，可撥打1950消費者服務專線洽詢。

賴姓屋主說，今年4、5月間，上網查得桃園某家環保清潔公司有清除水肥服務，去電洽詢，業者告知每公噸清除單價是1500元，雙方約好清除當日，探詢業者預估總量時，業者含糊其辭，只說水肥車上看得到清除總量，直到施作完畢，竟告知清除8公噸，要價1萬2000元。

屋主認為透天建物化糞池和業者使用的水肥車槽體最大容量根本沒有8公噸，質疑計費不實，雙方當場討價還價後，業者僅同意少收2000元，他只好付款1萬元給業者，但仍認為清除水肥的總量不實，於是提起消費爭議申訴。

賴姓屋主在5月14日首次提起消費爭議申訴，消費者服務中心受理後，先通知主管機關即環保局去調查，發現該家公司登記在台北市，非桃市管轄範圍，至於是否有清除許可證仍待調查，於是先發函業者要求收到公文內15天處理，沒想到業者與屋主對處理結果不滿意，屋主再次申訴，消保官於是通知雙方6月14日正式協商，詎料，在開會之前雙方已經和解了。

消保官洽詢桃市水肥清除商業同業公會表示，一般清理透天住宅化糞池的車輛容量約1.5公噸，清運每公噸費用約2至3千元不等；大樓建物則需經現場評估，再依現場施工難易程度另行計價；由於業者清除賴某住處的水肥較一般透天厝超出的5倍之多，為此函請業者妥善處理，雙方自行和解。

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