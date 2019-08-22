頭骨粉碎、胸椎骨折 金門母水獺遭路殺慘死

2019-08-22 22:57

〔記者吳正庭／金門報導〕世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中，被列為「近危」物種的歐亞水獺，昨晚被發現有一隻雌性成年個體陳屍在金門高陽路往高坑叉路口；轉送金門縣野生動物救援暨保育協會檢傷發現，這隻水獺身長91.6公分、體重3.9公斤，頭骨呈粉碎性骨折，第10、12、13胸椎骨折，研判遭車輛撞擊死亡，縣府農林科長鐘立偉說，這是今年金門第一起水獺路殺通報案件。

鐘立偉說，歐亞水獺在金門將近200隻，由於雌性路殺死亡的機率較低，相當罕見，縣府已委請東海大學等研究團隊勘查案發地點環境，採樣做資料庫比對工作，以釐清可能的死亡原因，進行相關的環境改善作業。

縣府建設處代處長文水成說，8月21日晚8點43分接獲退休老師莊西進通報，在高陽路發現死亡水獺一隻，經縣府農林科會同動保協會獸醫進行檢傷作業，從屍僵程度推估死亡時間約3個小時。

文水成說，歐亞水獺領域性強，除了繁殖期外，多數為單一個體生活；歐亞水獺常因繁殖與領域競爭、流浪狗追逐及棲地擾動等因素，跑至道路而造成路殺案件。根據歷年調查，金門歐亞水獺路殺通報案件，多數為雄性個體。

文水成說，透過紅外線相機紀錄，在水獺出沒熱區移除流浪犬隻後，水獺路殺個案已明顯降低；雌性水獺多數在固定區域出沒，就周邊環境條件分析，有可能是斗門溪上游或太武山周邊農塘出沒的個體；至於是否有棲地擾動或其他問題，後續將透過DNA分析等方式，調查牠曾經出現過的區域或歷史紀錄。

鐘立偉說，縣府在水獺常出沒的30％水域，裝有多台自動照相機，2018至2019年間就拍到30隻以上的新生水獺個體；只要水域水量與食物穩定，不要有長期擾動的行為，歐亞水獺穩定繁衍的機率就很高；由於新生水獺近期開始陸續離巢，在建立個別領域的過程中，會因環境資源的競爭有打架或競逐行為，增加路邊竄出而發生路殺的機率。

鐘立偉說，為降低歐亞水獺遭路殺的發生率，在農委會林務局國土綠網計畫補助下，縣府已在部分水獺路殺高風險路段設置防止動物穿越的防護網，也在水庫周邊設有光學警示的反光板，經自動相機的影像紀錄，已發揮引導歐亞水獺移動路徑及警示效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法