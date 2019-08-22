白鹿颱風來勢洶洶 水利署拚防災全台動起來

2019-08-22 19:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕白鹿颱風來勢洶洶，水利署今召開全署防汛視訊會議，要求各所屬嚴密防範颱風可能帶來的影響，做好水利建造物、復建工程、在建工程、防汛缺口、抽水站水門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備與檢測；加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助，並請各縣市政府針對溝渠清淤持續作業。

水利署表示，因應相關資料推估本次颱風對全台各地有可能帶來的雨勢不可小覷，已超前布署1271部抽水機應變。另依氣象情資顯示，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣易發生強降雨，整備會議中也特別指示東部及南部第一、五、六、七、八及九河川局，務必嚴實做好各項整備工作；同時也責成各水資源局審慎進行水庫操作，避免發生原水濁度升高而影響供水情形。

水利署指出，為防長浪可能對東部海堤造成影響，九河局於盤點所轄海堤區域已備妥混凝土塊7000塊、八河局於富岡濱海綠廊景觀大道，備有太空包50個及1200個消波塊；一河局179扇水閘門及宜蘭縣政府60處水閘門，檢查測試功能均正常；二河局針對中港溪米粉街及恭敬橋河段，完成建置自動廣播系統，搭配一、二級警戒水位，可即時發布警戒通報，並由苗栗縣政府對地區進行疏散準備或撤離等工作；五河局轄內26座滯洪池已提前放空，大型移動式抽水機510台，全數完成整備可供隨時支援調度。

水利署說，北水局則規劃加大發電放水量、啓動排砂隧道，預留蓄洪空間，另石門備用發電機組11台、榮華義興7台，備用油料均可達3天以上；十河局針對大武崙工業區調整池與小型抽排工程完成抽水機組安裝，並於8月4日完成排防管埋設，已可抽水應急抽排；阿公店水庫目前水位在30公尺以下，現進行空庫防淤操作，溢洪管已全開，將可提供滯洪空間，保障岡山地區的安全。

水利署也提醒民眾，時值颱風期間，隨時清理自家陽台洩水孔及清疏居家附近的排水溝渠，以免造成不便。民眾可透過防災資訊服務網、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法