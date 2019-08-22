都是民進黨執政無法處理核廢料？ 經濟部發文打臉張善政

2019-08-22 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天開直播談能源政策，喊出重啟核四，掀起各界議論，其中，韓國瑜國政顧問團總召張善政指控核廢料問題都是因為民進黨執政，所以無法獲得妥善處理！對此，經濟部今天傍晚發文駁斥張善政的說法，表示不能接受錯誤指控！

張善政指控「民進黨執政讓核廢料無法外運處理」，經濟部傍晚製圖反擊，表示要特別為張善政喚醒記憶！經濟部指出，其實台電早在2015年就曾編列預算計畫要將核廢料送到國外處理，但當時並不是民進黨執政，而是國民黨，且國會也是國民黨佔多數，「但立法院依然無法讓此預算案通過，因此，經濟部不能接受張前院長這種時空錯置的錯誤指控！」

經濟部也強調，所謂將核廢料送往國外處理的模式，也只是將這些核廢料送到法國減少容積，處理完以後還是要送回國內，質疑「張前院長少說了這段，也依然沒有說明，高階核廢料送回來後要放到哪裡去？」

另外，針對韓國瑜所提的能源政策被發現大多老調重彈，且不少是蔡政府已經在執行的方案，不少網友「懷疑」蔡政府其實也是韓國瑜國政顧問團成員之一。經濟部次長曾文生也表示，國民黨在供電足夠的情形下「不斷說北部供電不足，就是為了建核四而講」，就算7月17日用電破紀錄備轉也超過10％，直言，「為核四每天喊缺電也是一種意識型態」，指控者應該拿出更明確的證據。

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