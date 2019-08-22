熱到亮黃燈！苗栗以北、金門明天上看36度

2019-08-22 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕近日多為「晴朗、午後陣雨」天氣，中央氣象局也發布高溫資訊，提醒明（23）日苗栗以北地區、金門縣有機會達36度以上。

氣象局下午4點多發布高溫資訊，明日白天台北市、新北市盆地，桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、金門縣為黃色燈號，可能達36度以上。

氣象局提醒，上述地區民眾應減少戶外活動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內則保持通風、涼爽。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

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