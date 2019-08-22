觀天下有線電視擁官股7.6％ 違黨政軍條款？ NCC近日決議

2019-08-22 20:53

〔記者劉力仁／台北報導〕屬於台固媒體的新北市觀天下有線電視公司向國家通傳會（NCC）申請9年一次的換照，因觀天下黨政軍持股7.6%，NCC今天召開公聽會正反意見兼具，NCC近日決定是否違反黨政軍條款。

根據觀天下向NCC提報的資料，觀天下92.38%股權為台固媒體持有，台固媒體由大富媒體科技公司100%投資，大富媒體科技公司由台灣大哥大100%投資，台灣大哥大的股東台北富邦銀行持股1.24%，台北市政府投資富邦銀行14.07%。NCC統計，退撫基金及相關政府機構以7.6293%比例間接持有觀天下股權，涉及違反有線廣播電視法第10條「黨政軍退出媒體」規定。

觀天下回應，依最高行政法院101年度第981號判決，有線電視業者者並不負有事前或事後防止其受黨政軍投資之作為義務，觀天下上層股東因屬開放式投資架構而受政府、政黨、其捐助成立之財團法人及其受託人投資，這些機關絕無控制觀天下之情形。

但業者表示，法律規定很清楚，有線電視業者的股東，黨政軍「一股都不能有」，NCC必須依法否決觀天下換照。

此外，全國數位有線電視代表陳怡君律師表示，富邦蔡家旗下的凱擘、台固加總後在有線電視系統市佔率超過有廣法規定的3分之1，已形成壟斷，具有實質影響力，NCC應維持媒體多元的價值，處理此案。

台灣有線寬頻產業協會理事長彭淑芬則表示，黨政軍條款立法目的在於避免媒體受到政府、政黨控制而影響言論自由，單純財務性投資應不在管制範圍，協會多次建議修法「放寬政府、其捐助成立之財團法人及其受託人間接投資比例，以不得實質控制為原則，政府不得直接投資，政黨投資則回歸政黨法規定」維護系統業者之正常經營與權益。另外，有線廣播電視法有關市占率3分之1限制，影響系統業者正常經營與權益。

主持會議的NCC委員郭文忠表示，觀天下有線電視有退撫基金及相關政府機構持股約7.6293%，這是很明確的情形，NCC委員會中會會此加以討論並決定。

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