高市政府各機關學校約聘僱人員統一招考 即日起報名

2019-08-22 19:51

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府108年度各機關學校約聘僱人員統一招考，即日起受理報名！

高雄市政府為考量所屬機關學校進用約聘僱人員建立統一甄選機制及落實公平、公正、公開原則，首次委託勞工局訓練就業中心就行政類約聘僱職缺試辦甄選。

經勞工局統計近期轄內各機關用人需求，此次有運動發展局、交通局、稅捐稽徵處、殯葬管理處、教育局、莊敬國小、民族國中、社會局、經濟發展局等9個機關學校，釋出11個職缺，其中，教育局為辦理我國少子化對策計畫及幼托業務，釋出2個約僱職缺，提供34916元之待遇；經濟發展局為成立和發產業服務中心籌備處，亦釋出2個約僱職缺，提供34916元之待遇。

本次公開招考自即日起開始受理報名，至8月30日截止（以郵戳為憑），預計於9月21日於福誠高中聯合甄試，以口試為主，各類組口試委員亦採秘密遴聘候用，由專責單位抽取，以達考試的公平與公正。

有心至公部門為民服務的朋友，要把握機會參閱簡章，選擇最符合資格的職務類別報名。、報名僅能擇一職缺報名，千萬不要重複報考，以免因資格不符而錯失甄試機會。

本次公開招考甄試簡章及報名表即日起刊登於高雄市勞工局訓就中心網站（網址：https://www.ktec.gov.tw/）最新消息區及高雄人力銀行（網址：https://app.ktec.gov.tw/）電話：高市勞工局訓就中心求才服務組：07-7330823#410黃小姐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法