國共緊張期冒險返台 退休女教授出書憶生命故事

2019-08-22 19:52

〔記者王俊忠／台南報導〕屬二次世界大戰後嬰兒潮世代的退休教授許心華，年輕時隨夫婿赴日攻讀牙醫學博士，自己也取得日本心理學博士與美國等三料博士，1983年獲政、學高層延攬回台到高醫任教，當時國、共關係仍緊張，有戰爭可能，許心華與夫婿被親友笑指冒生命危險回台。這位愛台堪稱第1名的退休女教授把自己生命故事與行善歷程寫成回憶書《愛向我走來》，希望台、中兩岸能邁向愛與和諧的境界。

輔大英文畢業後，曾在台南德光高中教1年英文，後來即陪學牙醫的夫婿謝天渝赴日本名古屋攻讀牙醫博士。許心華說，旅日第1年完全不懂日文，只能到日本傳統市場幫忙賣菜、一面學日文，也到餐廳打工，工作生活相當辛苦，直到日文漸好，她到基督教女青年會教中文，後來有扶輪社、崇她社獎學金可拿，能改善生活兼可念書，她在日本愛知學院大學修取心理學博士，後來再到美國大學攻得自然醫學與中醫學博士。

1983年，當時總統蔣經國鼓勵海外學人回台服務，擁有台灣罕見日本愛知學院大學口腔醫學博士的謝天渝與妻子許心華，因為有時任高雄醫學院長謝獻臣、省教育廳長陳英豪赴日三顧茅廬及對台灣故鄉的熱愛，兩夫妻決定放棄留日大好前程、回到高雄醫學院任教。

高醫也為許心華在附設醫院成立兒童心理衛生中心，由她負責解決、改善南台灣心智障礙孩子的問題，接著成立春陽協會、辦雜誌更成立基金會，協助顱顏畸形、顏面傷殘病友，擴大服務身心障礙者。

親友笑回台是傻人 贏得愛台灣第1名的聲譽

許心華透露，當年她與丈夫毅然回台，可說冒了很大生命危險，因為當時國、共關係仍緊張，有發生戰爭可能，其家族大多移民美國、加拿大，很多親友笑他們回台是傻人、冒險之舉，卻也贏得愛台灣比賽第1名的聲譽。

年屆7旬的許心華把孩提時代、成長學習到旅日、返台服務、愛心行善的歷程都寫進《愛向我走來》這本回憶書。她說，1995年台灣導彈危機時，眼看兩岸對話窗口中斷，她接受海基會委任到中國邀請殘疾人藝術團到台灣巡迴演出21天盛況，深深打動全球華人的心，也重啟兩岸政府對話，得到中華民族民間和平親善大使美稱。

許心華好友李憲祈說，許博士能將學術研究的精華與愛心工作體驗，藉由生命故事表達出來，是另一種藝術境界，尤其是童年回憶與求學過程取材新穎、文筆簡潔，從許多小事裡引發令人沉思的哲學，全文穿插其少女時代寫的新詩，確有另一番風味，值得撥冗一讀。

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