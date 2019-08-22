總統：長照2.0服務人次超越1.0 升級版著重機構照顧

2019-08-22 19:39

〔記者林惠琴／台北報導〕中華民國醫師公會全聯會今日召開全國醫師參與居家失能個案家庭醫師照護方案記者會，總統蔡英文出席提到，長照1.0實施10年共服務19萬人次，長照2.0從2017年上路至今已服務28萬人次，現正在規劃長照2.0升級版，著重於機構照顧，並強調「所有政策，總統都要做功課」。

住在宜蘭的林小姐今日在記者會上分享，自己95歲高齡的媽媽失智、失能，被轉介到礁溪的小診所後，原本不時小病不斷，且24小時不睡覺、嘔吐，經過醫師無微不至的照顧，狀況好轉，也不再出入醫院，認為良好的長照政策與醫師結合、家屬配合，已經充分感受到溫暖與後盾。

蔡英文表示，從一上任以來，就積極修改法律、籌措經費推動長照2.0，因為老化速度很快，要有新的應對方案，希望密集、周到的服務讓民眾可以在自己的社區、家裡，嚴重一點到機構裡面養老，因此完善長照服務，不能再拖，必須儘速建立。

蔡英文指出，長照2.0擴大服務項目與對象，記得1.0實施10年累積服務19萬人次，但2.0從2017年開始實施，已服務超過28萬人次，主要是一方面擴大服務項目與對象，另一方面是需要照顧的人口越來越多，確實是政府必須要做、很快落實的政策。

蔡英文也提到，以前病人從出病房至得到長照服務平均需時2個月，現在則只要1週，有很大的改進。而新上路的方案將長照與醫療結合，是以個案為中心的照顧模式。對於每個人來說，年紀大以後的照顧很重要，因此家庭醫師的制度要落實，讓老化人口更健康，希望居家可得到必要的醫療方式。

蔡英文在念計畫名稱時提到，有點長，自己稍微背一下，「所有政策，總統要做功課」，直言背一下沒關係，政策好就好，並強調長照2.0初步看到有成效，會持續投入必要的資源。

不過，蔡英文也指出，長照2.0前一階段著重於社區、居家照顧，現在衛福部正在規劃長照2.0升級版，則是著重於機構照顧，讓失能、失智狀況嚴重者也可受到照顧，待方案確定後會再對外宣布。

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