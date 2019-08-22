歡度佳節 蓮心園憨慢囝仔關懷獨居老者

2019-08-22 19:41

［記者王涵平／台南報導］祖父母節及中秋佳節將屆，蓮心園啟智中心院生今日前往獨居老人家中，幫忙打掃環境、贈送物資，傳遞祝福與關心。

蓮心園基金會發起的關懷活動，由執行長甘士照、啟智中心主任張珮如、白河區公所帶領社工及身心障礙者，前往白河、後壁、東山等地獨居長者家中訪視。

蓮心園社福基金會創辦人張田黨開辦白河、後壁、東山、新營等地區獨居老人及身心障礙者送餐服務，隔年成立附設啟智中心，服務老人與身心障礙者已超過20年經驗，目前提供白河、後壁、東山等三區獨居老人及身心障礙者共74位，週一至週五中午營養送餐服務，並輔以電訪、到宅關懷訪視服務。

甘士照表示，教育部定每年8月第4個星期日為「祖父母節」，喚起大家重視倫理道德及家庭世代關係，憨兒與長者的互動輕鬆愉快。

啟智中心主任張珮如表示，透過節慶關懷，也可以進行評估長者家中的環境及健康狀況，適時提供支持與相關的建議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法